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Uyuşturucu Operasyonu: Adıyaman'da 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Uyuşturucu Operasyonu: Adıyaman'da 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde polisin durdurduğu araçta yapılan aramada hoparlör içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu aracın bagaj kısmında bulunan hoparlör içine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde durumundan şüphelendikleri plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Otomobilin bagajında bulunan hoparlör içine gizlenmiş 18 gram metamfetamin, 5 uyuşturucu hap ve 6 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, otomobilde bulunan A.Ü. ve A.G.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber: Mustafa ÖNDOĞAN-Kamera -ADIYAMAN-DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Güvenlik Politika Adıyaman 3-sayfa Güncel Besni Suç

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