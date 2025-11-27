Haberler

Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı, 1 Tutuklama

Güncelleme:
Aydın'ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu kullanıldığı ihbarı üzerine yapılan baskında 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Erdal B. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu kullanıldığı ihbarı üzerine bir eve yapılan baskında gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan bir evde uyuşturucu içildiği ile ilgili ihbar üzerine harekete geçti. Belirlenen adresin çevresinde önlem alan ekipler, evden dışarıya çıkan Fehim A. ile Erdal B.'nin üzerinde yaptığı aramada, uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 200 adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Şüpheliler, ilk ifadesinde evde uyuşturucu içtiklerini itiraf etti. Polis, eve düzenlediği operasyonda uyuşturucudan elde edildiği düşünülen 6 bin 700 lira, bir miktar uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirdi. Operasyon sırasında evde bulunan Göksel E., Bekir B., Özlem B. ve Tarık B. ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Erdal B. tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Melek FIRAT/ Aydın,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
