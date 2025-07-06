Uyuşturucu Operasyonu: 50 Gram Metamfetamin ile 2 Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucu Operasyonu: 50 Gram Metamfetamin ile 2 Şüpheli Tutuklandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan operasyonda, otomobilde 50 gram metamfetamin bulunduran 2 kişi tutuklandı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında şüphelileri gözaltına aldı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde otomobilde 50 gram metamfetamin ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, polis ekipleri İzmir Bulvarı Kuyulu Kavşağı'nda bir otomobili durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Polis, otomobilde bulunan S.E. (24) ile H.A'yı (24) gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün Aydın Adliyesi'ne getirilen 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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