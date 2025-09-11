Haberler

Uyuşturucu Operasyonu: 37 Kilogram Skunk Ele Geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Ümraniye'de düzenledikleri operasyonda 37 kilogram skunk ele geçirirken, sürücü M.Y. gözaltına alındı.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 37 kilogram skunk ele geçirilikrken, gözaltına alınan şüpheli M.Y. hakkında 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Eylül'de uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir aracı takip etmeye başladı. Bir süre sonra sözkonusu aracı durduran ekipler, M.Y. isimli sürücüyü gözaltına aldı.Araçta yapılan aramalarda 33 parça halinde toplam 37 kilogram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.Y. hakkında ise 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunda adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
