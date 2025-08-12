Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da yapılan bir narkotik operasyonunda, durdurulan otomobilde 3 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, İzmir yolundaki uygulama noktasında durdurulan otomobilde dedektör köpekle arama yaptı.

Köpeğin aracın bagajında tepki verdiği çantada 3 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.

Otomobildeki Y.A, E.B. ile R.A. isimli şahsalar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Balina eğitmeninin balina tarafından öldürüldüğü görüntüler yayınlandı! Gerçek başka çıktı

Balina eğitmeninin balina tarafından öldürüldüğü görüntüler yayınlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu

Süper Lig'in şampiyon takımına sponsor oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.