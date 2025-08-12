Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
Afyonkarahisar'da yapılan bir narkotik operasyonunda, durdurulan otomobilde 3 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, İzmir yolundaki uygulama noktasında durdurulan otomobilde dedektör köpekle arama yaptı.
Köpeğin aracın bagajında tepki verdiği çantada 3 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.
Otomobildeki Y.A, E.B. ile R.A. isimli şahsalar gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel