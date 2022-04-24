UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 KİŞİ TUTUKLANDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde polisin Antalya'da gelen 2 ayrı aracı durdurması sonucu, 227 gram eroin, 83 gram metamfetamin ele geçirildi.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde polisin Antalya'da gelen 2 ayrı aracı durdurması sonucu, 227 gram eroin, 83 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden H.G.B., tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Antalya çevre yolunda yaptıkları yol kontrolünde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Yapılan aramada 181 gram eroin, 83 gram metamfetamin. 1 hassas terazi ile av tüfeği mermileri ele geçirildi. Araçtaki T. G ve H.G. B gözaltına alındı.

Polis, aynı gün durdurduğu başka bir araçta da 46 gram eroin ele geçirdi. Polis araçtaki Ş.T.'yi de gözaltına aldı. Şüphelilerden, H.G.B. sevk edildiği mahkemece tutuklandı, T.G. ve Ş.T. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Seydişehir, Hisarcık, Antalya, Eroin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title