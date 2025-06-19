Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Gözaltına Alındı

Şehzadeler'de ev ve iş yerinin deposunda uyuşturucu madde ele geçirilen bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, ilçede belirlenen bir ev ve iş yerine eş zamanlı baskın düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 1134 sentetik ecza, 117 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 35 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.S'nin (30) jandarmadaki işlemleri sürüyor.