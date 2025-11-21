Uyuşturucu Operasyonlarında Büyük Başarı: 1.9 Milyon Hap Ele Geçirildi

Bakan Yerlikaya: İzmir, Ankara ve İstanbul'da yaptığımız operasyonlarımızla; 1 milyon 913 bin adet uyuşturucu hap, 426 kg uyuşturucu hap yapımında kullanılan kimyasal madde (yaklaşık 2 milyon adet uyuşturucu hap elde edilebilecek) ele geçirildi, 6 şüpheliyi yakaladık.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel