Uyuşturucu Operasyonlarında Büyük Başarı: 1.9 Milyon Hap Ele Geçirildi
Bakan Yerlikaya, İzmir, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 1 milyon 913 bin adet uyuşturucu hap ve 426 kg uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildiğini açıkladı, ayrıca 6 şüpheli yakalandı.
Bakan Yerlikaya: İzmir, Ankara ve İstanbul'da yaptığımız operasyonlarımızla; 1 milyon 913 bin adet uyuşturucu hap, 426 kg uyuşturucu hap yapımında kullanılan kimyasal madde (yaklaşık 2 milyon adet uyuşturucu hap elde edilebilecek) ele geçirildi, 6 şüpheliyi yakaladık.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel