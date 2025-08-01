Uyuşturucu Operasyonlarında 940 Şüpheli Yakalandı

Uyuşturucu Operasyonlarında 940 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 günde 70 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 940 kişinin yakalandığını ve 565 kilogram uyuşturucu madde ile 357 bin 180 uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 70 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik son 10 gündür gerçekleştirilen operasyonlarda 940 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen operasyonları sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 70 ilde 1420 ekip, 3 bin 550 personelin katılımı ile 13 hava aracı ve 49 narkotik köpeğinin kullanıldığı operasyonlarda 565 kilogram uyuşturucu madde ile 357 bin 180 uyuşturucu hap ele geçirildi, 940 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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