Uyuşturucu Operasyonlarında 516 Tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19- 27 Mart'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 1044 şüpheliden 516'sının tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, 71 ilde narkotik operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, 1450 ekibin ve 3 bin 626 personelin katıldığı, 18 hava aracı ile 39 narkotik köpeğinin kullanıldığı operasyonlarda, 332 kilogram uyuşturucu madde ile 7 milyon 760 bin 690 uyuşturucu hap ele geçirildiğini ifade etti.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Jandarma komutanlıklarına bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince 15 ilde düzenlenen operasyonlara ilişkin de bilgi veren Yerlikaya, 308 ekip ve 1987 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda, 152 kilogram uyuşturucu, 70 bin 70 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, emniyet ve jandarma birliklerince düzenlenen operasyonlar sonucu toplam 484 kilogram uyuşturucu ile 7 milyon 830 bin 760 uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirtti.

Valileri, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarını ve polis ile jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Polisimiz ve jandarmamızla gece gündüz demeden operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.