Uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı

Uyuşturucudan yakalanan 4 şüpheliden 2'si adliyede

KARABÜK - Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin ve Ticaretinin Önlenmesi' faaliyetleri çerçevesinde çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Ekipler kentte uyuşturucu faaliyetleri olduğunu tespit ettiği H.K. ve O.M. isimli şüphelilerin 100. Yıl Mahallesinde kaldıkları pansiyona operasyon düzenledi. Operasyonda 7 adet uyuşturucu hap ile 35.47 gram bonzai maddesi ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı.

S.Ş ve T.A isimli şahısların da kentte faaliyet yürüttüğünü belirleyen ekipler düzenledikleri operasyonda şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada 5.50 gram bonzai maddesi ele geçirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheliden H.K. ve O.M. hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.