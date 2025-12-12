Haberler

Bakan Yerlikaya, 29 İlde Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonlarında 345 Şüphelinin Yakalandığını Duyurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucunda 345 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 110'unun tutuklandığını ve toplamda 1 ton 628 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonları sonucunda 345 şüphelinin yakalandığını ve 110'unun tutuklandığını açıkladı. Yerlikaya, ayrıca operasyonlarda 1 ton 628 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonları sonucunda 345 şüphelinin yakalandığını ve 110'unun tutuklandığını açıkladı. Yerlikaya ayrıca operasyonlarda 1 ton 628 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Yerlikaya sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

"29 ilde Jandarmamız tarafından son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızla; 1 ton 628 kilogram uyuşturucu madde ile 750 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. 345 şüpheliyi yakaladık. 110'u tutuklandı. 59'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; Antalya, Denizli, Aydın, İstanbul, Mardin, Diyarbakır, Van, Şanlıurfa, Tekirdağ, Çorum, Adana, Ağrı, Gaziantep, Kocaeli, Kırıkkale, Hakkari, Manisa, Ordu, Düzce, Isparta, Kayseri, Sakarya, Samsun, Afyonkarahisar, Malatya, Hatay, Ankara, Kastamonu ve Aksaray'da 2 bin 430 narkotik ve asayiş ekibi, 6 bin 75 personel ile analiz ve takip timlerinin katılımıyla operasyonlar gerçekleştirdik. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
İsrail'in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan'ı bir kez daha vurdular

İsrail'in kanlı planı devrede! Yoğun bombardıman başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıta indirim geliyor! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerini mutlu edecek haber! İndirim geliyor
Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev

Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev
TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Akaryakıta indirim geliyor! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerini mutlu edecek haber! İndirim geliyor
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta deprem! 4 isme "Güle güle" dedi
Güllü'nün ölümünde yeni görüntüler dosyaya sunuldu

Güllü'yle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Anlaşma tamam! İşte Livakovic'in yeni takımı

Anlaşma tamam! İşte Livakovic'in yeni takımı
Dünyaca ünlü firmadan üretimi durdurma kararı! Yüzlerce kişi işsiz kalacak

Dünya devinden üretimi durdurma kararı! Yüzlerce kişi işsiz kalacak
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Ebru Şancı'nın havyar şoku: Fiyatına inanamadı! 'İnsan tuvalete gitmeye üzülür'

Ebru Şancı'nın havyar şoku: Fiyatına inanamadı!
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
title