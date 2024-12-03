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Uyuşturucu Operasyonlarında 2 Bin 248 Şüpheli Yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 3 haftada gerçekleştirilen Narkoçelik operasyonları kapsamında 76 ilde 2 bin 248 şüphelinin yakalandığını ve 2 ton 12 kilogram uyuşturucu madde ile 890 bin 35 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu satıcılarına yönelik son 3 haftada düzenlenen Narkoçelik operasyonlarında, zehir taciri ile sokak satıcısı 2 bin 248 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı paylaşıma göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince 76 ilde Narkoçelik operasyonları düzenlendi. Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Uyuşturucu satıcılarına ve uyuşturucuya yönelik son 3 haftada düzenlenen Narkoçelik operasyonlarında; 2 ton 12 kilogram uyuşturucu madde, 890 bin 35 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir taciri ile sokak satıcısı 2 bin 248 şüpheli yakalandı.

Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevi. Eğer çevrenizde uyuşturucu ile ilgili şüpheli bir durum fark ederseniz, 112'yi arayın. Biz gerekeni yapalım.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 3 bin 165 ekip, 8 bin 236 personel, 34 hava aracı ve 82 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Ankara, Gaziantep, Adana, Konya, Samsun, İstanbul, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Bursa, Şanlıurfa, Eskişehir, Hatay, Denizli, Kocaeli, Malatya, Kayseri, Tekirdağ, Manisa, Balıkesir, Mardin, Sakarya, Trabzon, Şırnak, Çorum, Karaman, Zonguldak, Elazığ, Kütahya, Osmaniye, Muğla, Ağrı, Yalova, Van, Aksaray, Aydın, Amasya, Düzce, Kırklareli, Kilis, Karabük, Adıyaman, Bartın, Isparta, Batman, Erzurum, Bolu, Kastamonu, Çanakkale, Kırşehir, Kahramanmaraş, Edirne, Uşak, Ordu, Afyonkarahisar, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Giresun, Kırıkkale, Muş, Nevşehir, Erzincan, Iğdır, Niğde, Siirt, Sivas, Burdur, Tokat, Bilecik, Rize, Yozgat, Ardahan, Hakkari ve Kars olmak üzere 76 ilde Narkoçelik operasyonları düzenlendi.

Bazı illerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; 385 kg skunk, 176,5 kg metamfetamin, 17 kg kokain, 8 kg bonzai ve 16 kg esrar ele geçirildi. Uyuşturucu Satıcısı 26 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce; 152,5 kg metamfetamin, 125,5 kg esrar, 47 kg skunk ele geçirildi. Uyuşturucu Satıcısı 15 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce; 140 kg skunk ele geçirildi. Uyuşturucu Satıcısı 7 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; 120 kg skunk, 24 kg metamfetamin ve 101 litre kimyasal madde ele geçirildi. Uyuşturucu Satıcısı 11 şüpheli yakalandı.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce; 110 kg skunk ele geçirildi. Uyuşturucu Satıcısı 2 şüpheli yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; 79 kg skunk ele geçirildi. Uyuşturucu Satıcısı 11 şüpheli yakalandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; 50 kg skunk ele geçirildi. Uyuşturucu Satıcısı 9 şüpheli yakalandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce; 45 kg metamfetamin, 11 kg eroin ele geçirildi. Uyuşturucu Satıcısı 2 şüpheli yakalandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; 42 kg metamfetamin, 20 kg eroin, 13 kg esrar ele geçirildi. Uyuşturucu Satıcısı 8 şüpheli yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; 37,5 kg esrar ele geçirildi. Uyuşturucu Satıcısı 2 şüpheli yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce; 36 kg skunk, 5 kg bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu Satıcısı 4 Şüpheli yakalandı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce; 35 kg metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu Satıcısı 1 şüpheli yakalandı.

Toplumumuzun geleceğini ve huzurunu tehdit eden zehir tacirlerine karşı hep birlikte duyarlı olmalı ve kararlı bir şekilde mücadele etmeliyiz."

Uyuşturucu Operasyonlarında 2 Bin 248 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: ANKA / Güncel
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