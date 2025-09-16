Haberler

Uyuşturucu Operasyonlarında 1 Ton Narkotik ve 2 Milyon Hap Ele Geçirildi

Uyuşturucu Operasyonlarında 1 Ton Narkotik ve 2 Milyon Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 ton 183 kilogram uyuşturucu ve 2 milyon 790 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı. 1811 şüpheli yakalandı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 183 kilogram uyuşturucu ile 2 milyon 790 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 1811 şüphelinin yakaladığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis tarafından son 2 haftadır düzenlenen narkotik operasyonlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 2 bin 705 ekip, 6 bin 760 personelin, 21 hava aracı ve 47 narkotik köpeğiyle gerçekleştirdiği operasyonlarda, 1 ton 183 kilogram uyuşturucu ile 2 milyon 790 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1811 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin haklarında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kabe'den yapılan bu paylaşıma tepki yağıyor

Bu paylaşıma tepki yağıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Skandallar bitmiyor! Giannis Antetokounmpo, Türk bayrağına küfür etti

Skandallar bitmiyor! Yenilgiyi hazmedemedi Türk bayrağına küfür etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.