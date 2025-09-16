Uyuşturucu Operasyonlarında 1 Ton 183 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde düzenlenen operasyonlarda 1 ton 183 kilogram uyuşturucu ile 2 milyon 790 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 1811 şüphelinin yakaladığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis tarafından son 2 haftadır düzenlenen narkotik operasyonlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 2 bin 705 ekip, 6 bin 760 personelin, 21 hava aracı ve 47 narkotik köpeğiyle gerçekleştirdiği operasyonlarda, 1 ton 183 kilogram uyuşturucu ile 2 milyon 790 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1811 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin haklarında adli işlem başlatıldı.