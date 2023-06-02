Uyuşturucu mücadelesiyle tanınan emniyet müdürü emekli oldu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucuya karşı gösterdiği mücadele ile vatandaşın büyük takdirini kazanan emniyet müdürünün emekli olması üzüntüyle karşılandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 7 aylık görevi süresince uyuşturucuya savaş açan Emniyet Müdürü Murat Dere emekliye ayrıldı. 1991 yılında başladığı meslek hayatında yaklaşık 7 ay önce Ceylanpınar ilçesine atanan Dere, uyuşturucuya karşı büyük bir mücadele verdi. Hemen hemen her gün uyuşturucu operasyonları düzenleten Dere, ilçenin baş belası haline gelen madde kullanımının azalmasında önemli bir rol oynadı. İlçeye uyuşturucu girişinin önüne geçen Dere, kent genelinde uyuşturucu satışı yapan şahıslara da göz açtırmadı. Gün içerisinde gençlerle bir ayara gelerek uyuşturucunun oluşturduğu hasarı anlatarak, şuurlandırma çalışması da yapan Dere'nin emekli olması ilçe genelinde büyük bir üzüntü ile karşılandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşlara veda eden Dere, "Çok kıymetli dostlarım, 1991 yılında girmiş olduğum polis akademisinden bugüne kadar üzerimde şeref ile taşıdığım Türk Polis Teşkilatı üniforması ile 32 yıldır Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimlerinde görev yaptım. 3 yıldır Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapmış bulunmaktayım. Son olarak Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğünde 7 aydır görev yapmaktayken 1 Haziran 2023 tarihi itibarıyla emekliye sevk edilmiş bulunuyorum. Meslek hayatım boyunca teşkilatımıza, vatandaşımıza, kanunların bize verdiği yetkiye dayanarak görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalıştık. Bu süreçlerde bizlere manevi desteğiyle yardımcı olan başta ailem olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma ve bize değer veren dostlarıma saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah herkesin yolunu açık etsin, herkese sağlık, sıhhat, afiyet ve huzur diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hakkınızı helal edin. Benden yana varsa tüm dostlarıma hakkım helal olsun" ifadelerine yer verdi. - ŞANLIURFA