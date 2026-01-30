Haberler

Kastamonu'da evinde uyuşturucu ele geçirilen sanık tahliye edildi

Kastamonu'da evinde uyuşturucu madde bulunduğu için tutuklu yargılanan E.A., etkin pişmanlık hükümleri uyarınca tahliye edildi. Sanığın, uyuşturucu bulunduğunu polis memurlarına bildirmesi, mahkeme tarafından ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesinde etkili oldu.

Kastamonu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "Uyuşturucu ticareti yaptığı" iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık E.A. ve avukatı ile tanıklar katıldı.

Tanıklardan polis memuru İ.K, duruşmadaki ifadesinde, sanığın evinde uyuşturucu olduğunu kendisinin söylediğini belirterek, "Tam kendinde değildi. Biz adresi sanığın kendi beyanı üzerine bulduk." dedi.

Tanık polis memuru K.K. da olay günü uyuşturucu kullanan bir kişi olduğu ihbarı üzerine sanığın bulunduğu konuma gittiklerini anlatarak, "Kendisi bize iyi olmadığını, halüsinasyon gördüğünü, evinde uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine savcıya bilgi verilerek sanığın evinde arama yapıldı ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Evin adresini sanık kendisi söyledi." ifadelerini kullandı.

Sanık E.A. ise savunmasında, polisin kendisini bulduğunda evinin adresini ve evinde uyuşturucu bulunduğunu söylediğini dile getirerek, "Hakkımdaki etkin pişmanlık hükümleri uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın uyuşturucunun ele geçirilmesini sağlaması nedeniyle hakkında üzerine atılı suç yönünden ceza verilmesine yer olmadığına ve tahliyesine hükmetti.

Kent merkezinde geçen yıl 29 Nisan'da, sokakta kendinden geçmiş halde bulunan E.A'nın evinde uyuşturucu bulunduğu yönündeki sözleri üzerine yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmiş, gözaltına alınan E.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

