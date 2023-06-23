Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Uyuşturucu Madde Arama Köpeği 'Altın', emekli oldu. Jandarma Genel Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Altın'ın sayısız başarıya imza attığı belirtildi.

GÜMÜŞHANE İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Uyuşturucu Madde Arama Köpeği 'Altın', emekli oldu.

Jandarma Genel Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından Altın'ın emekliliğine ilişkin yapılan 'Emekli Oluyormuşum Gibi Çek' başlıklı paylaşımda, "Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan ve sayısız başarıya imza atan Uyuşturucu Madde Arama Köpeğimiz ALTIN artık emekli. Emeklilik hayatında iyi dinlenmeler Altın" ifadeleri kullanıldı.