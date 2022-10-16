Uyuşturucu kullanan eşi ve dumanından etkilenen kızı ölen Songül'ün de durumu ağır (2)
Güncel Haberler
BABA VE KIZININ CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİOtopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından morgdan alınan İbrahim Kansuz ve kızı Eylül Mina Kansuz'un cenazeleri, helallik alınmak üzere evlerinin önüne getirildi.
BABA VE KIZININ CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ
Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından morgdan alınan İbrahim Kansuz ve kızı Eylül Mina Kansuz'un cenazeleri, helallik alınmak üzere evlerinin önüne getirildi. Helallik alınmasının ardından cenazeler, memleketleri Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gönderildi. Baba ve kızın cenazeleri, yarın öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Kocalar Mahallesi Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel