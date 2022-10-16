Uyuşturucu kullanan eşi ve dumanından etkilenen kızı ölen Songül'ün de durumu ağır (2) Güncel Haberler BABA VE KIZININ CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİOtopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından morgdan alınan İbrahim Kansuz ve kızı Eylül Mina Kansuz'un cenazeleri, helallik alınmak üzere evlerinin önüne getirildi. BABA VE KIZININ CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından morgdan alınan İbrahim Kansuz ve kızı Eylül Mina Kansuz'un cenazeleri, helallik alınmak üzere evlerinin önüne getirildi. Helallik alınmasının ardından cenazeler, memleketleri Zonguldak'ın Ereğli ilçesine gönderildi. Baba ve kızın cenazeleri, yarın öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Kocalar Mahallesi Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Eylül Baba Güncel Haberler

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