Uyuşturucu krizine girip evi ateşe verdi

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da müstakil bir evin giriş katında çıkıp, üst kata sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Uyuşturucu krizine girip evi yaktığı iddia edilen Turgay Ç., gözaltına alındı.

Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında Turgay Ç.'nin (33) yalnız yaşadığı müstakil evin giriş katında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, üst katta oturan amcasının evine de sıçradı. Turgay Ç.'nin yengesi Fadime Ç. (59), evdeki torunları İ.Ç. (3) ile A.Ç.'yi (4) kucağına aldı ancak evden çıkamadı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese gelen polis, Fadime Ç. ile torunlarını evden çıkardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Uyuşturucunun etkisinde olduğu belirtilen Turgay Ç. ise gözaltına alındı.

Turgay Ç.'nin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.