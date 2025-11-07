Haberler

Uyuşturucu Kaçakçılığı İddiasıyla 3 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul'da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla yakalanan 3 şüpheli, Kastamonu'da tutuklandı. Emniyet ekipleri, zanlıların adreslerinde yaptıkları aramada 460 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla İstanbul'da yakalanıp Kastamonu'ya getirilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Daha önce tutuklanan zanlıların ifadeleri doğrultusunda operasyon düzenleyen ekipler, M.G, E.A. ve M.S.A'nın İstanbul'daki ikametlerinde yaptıkları aramada 460 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve Kastamonu'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
