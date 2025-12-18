Haberler

Otomobilin şaftında 17 kilo metamfetamin ele geçirildi

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekipleri, İran'dan gelen bir otomobilde yaptıkları aramada, şaft kısmına gizlenmiş 17 kilogram metamfetamin buldu. Uyuşturucu madde piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran uyruklu kişinin aracıyla Türkiye'ye uyuşturucu getireceğini belirledi. Serik'te durdurulan otomobilin sürücüsü gözaltına alınırken, araçta narkotik köpeği ile arama yapıldı. Uyuşturucu maddenin aracın alt kısmına gizlendiğinin tespit edilmesi üzerine detaylı çalışma için otomobil sanayiye götürüldü. Bir tamirhanede sökülen otomobilin şaftına özel düzenekle yerleştirilmiş piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olan 17 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
