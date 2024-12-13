Uyuşturucu İmha Ederken Yakalandı
Çorum'da trafik ekiplerinin durdurduğu otomobilden kaçmaya çalışan bir kişi, üzerindeki uyuşturucuyu imha etmeye çalışırken yakalandı. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.
Çorum'da trafik ekiplerinin durdurduğu otomobilden kaçan kişi, üzerindeki uyuşturucuyu imha etmeye çalıştı.
Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde'de devriye görevi yapan trafik ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.D.Y. idaresindeki, Ş.K. ve E.G'nin içinde bulunduğu 19 AAB 239 plakalı aracı durdurdu.
Bu sırada araçtan inerek kaçmaya çalışan Ş.K, üzerinde bulunan uyuşturucuyu dökmye çalışırken polis ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan A.D.Y, Ş.K. ve E.G. polis merkezine götürüldü.