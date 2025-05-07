Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin aldıkları oy oranları

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin oy oranları
AK Partili Gökçek'ten '45 milyon bardak' iddiası: Ankara'ya 41 yıl yeter

Gökçek'ten çok konuşulacak "bardak" iddiası: Ankara'ya 41 yıl yeter

Uyuşturucu İmalatı Yapan Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucu İmalatı Yapan Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu imal eden E.A., jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve tutuklandı.

YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde evinde iklimlendirme sistemi kurup, uyuşturucu imal ettiği belirlenen E.A., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.A.'nın evinde uyuşturucu imal ettiği ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, şüphelinin Çınarcık'taki evine operasyon düzenledi. Şüpheli gözaltına alınırken, E.A.'nın evine iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu imal ettiği belirlendi. Adrese yapılan aramada; 648 gram kurutulmuş skunk, 32 kök skunk bitkisi, 18 adet led panel ve trafosu, 1 adet hassas terazi, 1 adet vantilatör, 1 adet trafolu halojen lamba, 1 adet dijital ısı ve nem ölçer, 1 adet seyyar tip klima, 1 adet havalandırma motoru, 16 litre zirai ilaç ele geçirildi. E.A. işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatikan'da papalık yarışı! Dış dünya ile iletişim kesildi, sonuçlar dumanla ilan edilecek

Papalık seçimi başladı! Sonuçlar dumanla ilan edilecek
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'a sert sözler: Derhal istifa et

Bir açıklama daha! Ali Koç için zehir zemberek sözler
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Selçuk Bayraktar'ın hassasiyeti takdir topladı! Eli, yanındaki kadına değmesin diye...

Eli, yandaki kadına değmesin diye verdiği mücadeleye bakar mısınız
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Osman Gökçek, Meclis'e Yavaş maskeli cansız mankenle geldi

"Duyunca inanamayacaksınız" diyen Osman Gökçek, Meclis'e böyle geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.