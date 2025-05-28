Uyuşturucu İmalatı Yapan Şüpheli Samsun'da Yakalandı

Uyuşturucu İmalatı Yapan Şüpheli Samsun'da Yakalandı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde iklimlendirme sistemi kurarak uyuşturucu üretimi yapan R.A.D., gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve ekipman ele geçirildi.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde evine iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu üretip satan şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelinin kenevirin dikim zamanını ve hangi işlemleri ne zaman yaptığını kağıtlara tarihleriyle not alıp duvara astığı görüldü.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.A.D.'nin (36) evine iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu madde imal ederek ticaretini yaptığını tespit etti. Ekipler, şüphelinin İlkadım ilçesindeki evine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, iklimlendirme sistemi, 28 kök kenevir bitkisi, 55 gram kubar esrar, 5 kilogram gübre ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yapılan araştırmada, şüphelinin kenevirin dikim zamanı ve hangi işlemleri ne zaman yaptığını kağıtlara tarihleriyle not alıp, duvara astığı tespit edildi. R.A.D. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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