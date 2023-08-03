Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu imalatı ve ticaretini yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalarda, farklı miktarlarda uyuşturucu madde ile 2 adet silah ele geçirdi.

Uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şahıslar yakayı ele verdi

ESKİŞEHİR - Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu imalatı ve ticaretini yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalarda, farklı miktarlarda uyuşturucu madde ile 2 adet silah ele geçirdi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine Odunpazarı ilçesinde bir şahsın uyarıcı madde imal ve ticaretini yaptığı ihbarı geldi. İhbar üzerine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Şüphelilerin ev, eklentilerinde ve aracında yapılan aramada; 390,3 gram metamfetamin, 18 gram esrar, 96 adet sentetik ecza hapı, 2 Adet 7,65 milimetre çapında tabanca, 2 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği,2 adet tabanca şarjörü, 1 adet hassas terazi, 20 Adet uyuşturucu kullanma aparatı olan ve 5 adet pürmüz ve 1 adet rulo halinde alüminyum folyo ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.