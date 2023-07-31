Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu imalathanesine ait çok miktarda uyuşturucu hammadde ve malzeme ele geçirildi. Operasyon sonucunda 5 kişi gözaltına alındı.

- Uyuşturucu imalathanesine operasyon: 2 ton 200 kilo uyuşturucu hammaddesi elle geçirildi

EDİRNE - Uyuşturucu imalathanesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 ton 200 kilo uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde, 8 kilogram 952 gram bonzai, 41 kilogram 500 gram bonzai yapımında kullanılan bitkisel hammadde, 25 bin sentetik ecza, uyuşturucu madde yapımında kullanılan çok sayıda laboratuvar malzemesi elle geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti gerçekleştiren şahıslara yönelik takip sonucu İstanbul ve Sakarya'da operasyon düzenlendi. Edirne'de takibe alınan şüphelilerin Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde faaliyet gösteren uyuşturucu madde imalathane deposuna gerçekleştirilen operasyonda, 2 ton 200 kilo uyuşturucu yapımında kullanılan hammadde, 8 kilogram 952 gram bonzai, 41 kilogram 500 gram bonzai yapımında kullanılan bitkisel hammadde, 25 bin sentetik ecza, uyuşturucu madde yapımında kullanılan çok sayıda laboratuvar malzemesi elle geçirildi.

Polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik Edirne desteli İstanbul ve Sakarya'da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda ise 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.