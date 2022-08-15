Uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen eve baskın HATAY'nın Antakya ilçesinde uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen eve yapılan baskında 4 şüpheli, gözaltına alındı. HATAY'nın Antakya ilçesinde uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen eve yapılan baskında 4 şüpheli, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya'da bir evin uyuşturucu imalathanesine dönüştürüldüğünü tespit etti. Eve baskın yapan ekipler, aramada 22,7 kilogram sıvı metamfetamin, metamfetamin yapımında kullanılan aseton, elektrikli ocak, anestezik ilaç şişesi ile cam ve plastik kaplar ele geçirdi. Olay ile ilgili E.D., D.D., E.B ve H.A. yakalanıp, gözaltına alındı. Güncel Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı Emniyet Müdürlüğü Antakya Güncel Haberler

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