Uyuşturucu ile Yakalanan Zanlı Tutuklandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde üst aramasında 10 gram uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirilen C.K. tutuklandı. Jandarma, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında zanlıyı gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Namık Kemal Mahallesi'nde ormanlık alanda şüphe üzerine C.K'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında 10 gram uyuşturucu ve anahtar görünümlü hassas terazi ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel