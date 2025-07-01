Uyuşturucu ile Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Uyuşturucu ile Yakalanan Zanlı Tutuklandı
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Afyonkarahisar'da, şüpheli bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu bulunan H.İ.K tutuklandı. Olay ile ilgili emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon detaylandırıldı.

Afyonkarahisar'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, havlu içinde uyuşturucu emdirilmiş 6 peçete ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.İ.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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