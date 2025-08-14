Uyuşturucu ile Yakalanan Tır Sürücüsü Tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde devrilen tırda yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Sürücü T.G. (42), emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde kaza yapan tırda uyuşturucuyla yakalanan sürücü tutuklandı.

T.G. (42) idaresindeki 42 AIR 482 plakalı tır, Akşehir D-300 kara yolu otogar yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücünün hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri, tırda yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan T.G, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
