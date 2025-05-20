Uyuşturucu ile Yakalanan Sürücü Oto Yıkama Alanında Uyuya Kaldı

Uyuşturucu ile Yakalanan Sürücü Oto Yıkama Alanında Uyuya Kaldı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümüne park eden sürücü Anıl Y., polis tarafından uyuşturucu ile uyandırıldı ve gözaltına alındı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümüne park ettiği otomobilde polislerin uzun uğraşlarıyla uyandırılan sürücü Anıl Y.'nin (25) üzerinde uyuşturucu ele geçirildi. Anıl Y., gözaltına alındı.

Olay, Denizli Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Saat 03.00 sıralarında 09 ANA 282 plakalı otomobiliyle gelen Anıl Y., aracını oto yıkama bölümüne park etti. İstasyon çalışanları, uzun süre hareket etmeyince şüphelenip, otomobile yaklaştı. İçinde birinin uyuduğunu gören çalışanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücüyü uzun uğraşlarla uyandırdı. Anıl Y.'nin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Anıl Y. gözaltına alınırken, otomobil ise inceleme için otoparka çekildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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