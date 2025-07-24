Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Gözaltına Alındı

Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Gözaltına Alındı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma devriyesi tarafından yakalanan Berkay U.'nun üzerinde 36 gram uyuşturucu bulundu. Şüpheli, gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, devriye görevindeki jandarma ekipleri, şüphelendikleri Berkay U.'yu (22) takiple yakaladı. Şüphelinin üzerinde, poşete gizlenmiş 36 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Olay, Şipali Mahallesi'nde, akşam saatlerinde meydana geldi. Devriye gezen İnegöl Jandarma Komutanlığı Motosikletli Asayiş Timi, durumundan şüphelendikleri Berkay U.'yu durdurmak istedi. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheli, takiple yakalandı. Yapılan aramada, üzerinde poşette 36 gram 'A.M.' olarak bilinen uyuşturucu ele geçirilen Berkay U., gözaltına alınıp işlemleri için karakola götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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