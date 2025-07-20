Uyuşturucu ile Yakalanan Semra E. Tutuklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda, üzerinde 50 gram metamfetamin ile yakalanan Semra E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda, üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalan Semra E. (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan Semra E.'yi takibe aldı. Takip sonucu yapılan operasyonda, şüphelinin üst aramasında 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan Semra E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel