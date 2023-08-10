Samsun'da narkotik polisi tarafından sentetik ecza ve metamfetamin ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da narkotik polisi tarafından sentetik ecza ve metamfetamin ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.H.P. isimli şansı sentetik ecza ve metamfetamin ile yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.H.P., çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.