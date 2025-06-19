Uyuşturucu ile Yakalanan İlkokul Müdür Yardımcısı Açığa Alındı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde evinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan ilkokul müdür yardımcısı M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve Karasu Kaymakamlığı tarafından açığa alındı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde evine düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan ilkokul müdür yardımcısı M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.K., Karasu Kaymakamlığı'nca açığa alındı.

Karasu ilçesindeki bir ilkokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan M.K.'nın uyuşturucu kullandığı bilgisini alan jandarma ekipleri, çalışma başlattı. M.K.'nın ilçe merkezindeki Yalı Mahallesi'nde yalnız yaşadığı eve yapılan baskında uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan müdür yardımcısı M.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Karasu Kaymakamlığı'nca açığa alınan M.K. hakkında başlatılan idari soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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