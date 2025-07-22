Uyuşturucu ile Yakalanan İki Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucu ile Yakalanan İki Şüpheli Tutuklandı
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Anadolu Otoyolu'nda uyuşturucu bulundurdukları tespit edilen iki kişi tutuklandı. Olay, İstanbul'dan temin edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak başlatılan bir operasyon sonucunda gerçekleşti.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde uyuşturucu ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan temin edilen uyuşturucu bulunan bir aracın Anadolu Otoyolu'nda olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takibe alınan araç, otoyolun Bekirpaşa gişelerinde durduruldu.

Araçta ve içinde bulunan 2 kişi üzerinde yapılan aramada 795 uyuşturucu hap ve 31 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler B.B.A. (23) ve A.K. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
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