Uyuşturucu ile Yakalanan İki Şüpheli Gözaltına Alındı
Çorlu ilçesinde bir evde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilirken, ev sahibi L.T. gözaltına alındı. Ayrıca Süleymanpaşa ilçesinde yapılan üst aramasında uyuşturucu bulunan H.K. da gözaltına alındı.
Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi L.T. gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Süleymanpaşa ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Değirmenaltı Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen H.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel