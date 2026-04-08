Samsun'da firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı
Samsun'da, 5 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü F.G., uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tabanca ile yakalandı. Emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, firari hükümlünün üstünde 0,40 gram sentetik uyuşturucu ve 9 uyuşturucu hap bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda "kasten yaralama" suçundan 5 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. (28) yakalandı.
F.G'nin üst aramasında 0,40 gram sentetik uyuşturucu, 9 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve 6 tabanca fişeği ele geçirildi.
"Kasten öldürme ile hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından da aranan hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.