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Uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Samsun'un Yakakent ilçesinde durdurulan araçta 16,6 gram taş kokain ele geçirilmesi üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde uyuşturucu bulunan araçta gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Beytullah Ş. (42) ile Muhammet E'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekipleri dün Yakakent ilçe girişinde, Beytullah Ş'nin kullandığı aracı durdurmuş, yaptıkları aramada 16,6 gram taş kokain ele geçirmişti. Ekipler, sürücü ile araçtaki Muhammet E'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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