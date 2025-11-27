Haberler

Uyuşturucu ile Mücadelede Narkokapan Antalya-2 Operasyonu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonu hakkında bilgi verdi. 'Narkokapan Antalya-2' operasyonuna 2 bin 753 polis katıldı, 458 kişi gözaltına alındı. Yerlikaya, Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelede önemli başarılar sağladığını vurguladı.

(ANTALYA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da düzenlenen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonuna ilişkin "Narkokapan Antalya-2 operasyonumuza 2 bin 753 polis, 609 ekip, 1 helikopter, 2 İHA, 3 drone, 1 deniz aracı ve 35 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı. 414 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi ve 458 şahsı gözaltına aldık. Şu an itibarıyla operasyonumuz devam ediyor" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah Antalya'da uyuşturucu ile mücadelemizde yine büyük bir operasyon gerçekleştirdik. İşte bu operasyonunun hazırlık sürecinde mahalle ve sokaklarda torbacı diye tabir edilen uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik, çok yönlü bir teknik ve takip çalışmaları yaptık. Yaklaşık 4 ay süren bu süreçte, şüpheli şahısların irtibatları ve eylem biçimleri ayrıntılı şekilde tespit edildi.

Elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda, Antalya merkezli olmak üzere 17 farklı ilde, geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Narkokapan Antalya-2 operasyonumuza; 2 bin 753 polis, 609 ekip, 1 helikopter, 2 İHA, 3 drone, 1 deniz aracı ve 35 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı. 414 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi ve 458 şahsı göz altına aldık. Şu an itibarıyla operasyonumuzun devam ediyor.

"Operasyonlarımızla onlara nefes aldırmayacağız"

Biz uyuşturucuya savaş açtık. Göreve geldiğimden bu yana, kahraman polislerimizin, Jandarmamızın, Sahil Güvenliğimizin düzenlediği operasyonlar sonucu 93 bin 279 zehir tacirini tutukladık. 225 ton uyuşturucu madde, 260 milyon adet uyuşturucu hap ve yaklaşık 18 ton ara kimyasal ele geçirdik. Organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz operasyonlar sonucunda 345 narkotik organize suç örgütünü çökerttik.

Avrupa'da uyuşturucu suç trendleri artarken, Türkiye bu eğilimi tersine çeviren çok az sayıdaki ülkeden biridir. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin verilerine göre 15-64 yaş aralığında hayatının bir döneminde uyuşturucu madde kullandığını beyan edenler; Avrupa'da yüzde 29'a kadar çıkmışken, Türkiye'de bu oran yalnızca yüzde 3,1'dir. 2025 Avrupa Uyuşturucu Raporu'nda, bir milyon nüfusa düşen 'uyuşturucuya bağlı ölüm oranı'; Avrupa'da 24,7 iken, ülkemizde 5,1'dir. Bu rakamlar yürüttüğümüz mücadelemizin somut sonuçlar verdiğini gösteriyor. Ancak biz bir tek evladımızın bile bu bataklığa sürüklenmesini asla kabul etmiyoruz. Bir tek insanımızın dahi, uyuşturucuya bağlı olarak hayatını kaybetmesine razı değiliz. Bilinmesini isterim ki biz durmadan bu mücadeleye devam edeceğiz. Operasyonlarımızla onlara nefes aldırmayacağız.

"Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır"

Uyuşturucu meselesi, bir güvenlik sorunu olmanın ötesinde, toplumsal dokuyu da tahrip eden ağır bir sosyal yaradır. Bu amaçla uyuşturucu ile mücadeleyi, sadece 'bireyi' koruma çabası olarak görmüyoruz. Bir aileyi, bir mahalleyi, bir toplumu ayakta tutma mücadelesi olarak değerlendiriyoruz. Bir kişiyi bu illetten kurtardığımızda bir aileyi de dağılmaktan korumuş oluyoruz. Ancak biliyoruz ki, mücadele sadece sahadaki operasyonlarla sınırlı değil. Arzı ortadan kaldırmak kadar, talebi yok etmek bu mücadelenin ayrılmaz bir parçası… Bu nedenle rehabilitasyon, eğitim ve toplumsal farkındalık çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bilinçlenmeyle insanımızın bu illete karşı daha dirençli hale gelmesi en büyük arzumuz.

Bu duygu ve düşüncelerle, bu operasyonun planlanmasında ve icrasında emeği geçen; Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Antalya Valimizi, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve operasyona katılan tüm kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci

Tüyler ürperten görüntüler! Ölüme davetiye çıkaran çiğköfteci
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'da yol verme tartışması kanlı bitti

Otoyol savaş alanına döndü: Aracın camlarını tuzla buz etti
Eren Mert'ten 'Galatasaray'a gidiyor'' iddialarına cevap

Ünlü isimden o iddialara rest: Galatasaray'a gitmiyorum
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Ankara'da yol verme tartışması kanlı bitti

Otoyol savaş alanına döndü: Aracın camlarını tuzla buz etti
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek ve Osman Gökçek'e suç duyurusu

Bomba iddia sonrası baba-oğul için harekete geçti
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Çoğu kişi bilmiyor! Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber

Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber
Ev sahibini illallah ettirdi! 85 bin TL'lik lüks daireye 16 bin 500 TL ödüyor, satın almaya geleni kaçırıyor

Lüks daireye 16 bin 500 TL kira ödüyor, satın almak isteyeni kaçırıyor
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Eve gelen kadın, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı

Hastaneden eve gelen kadın, eşini korkunç halde buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.