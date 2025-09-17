Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü Paneli Düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek'le birlikte "Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü" konulu panele katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Basın Federasyonu'nun katkıları ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen panel, Erciyes Kültür Merkezi Turkuaz Salonu'nda gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Büyükkılıç, gençleri korumak ve doğru yönlendirmek gerektiğini belirtti.

Uyuşturucunun zararlarını, bağımlılığın sakınca ve sonuçlarını, tedavi imkanlarını vatandaşlara doğru olarak anlatan basının önemine değinen Büyükkılıç, medyanın bu doğrultuda bir eğitim modeli üstlenebileceğinin de altını çizdi.

Büyükkılıç, uyuşturucuyu özgürlük ya da özendirici bir yaşam tarzı olarak sunmaktan herkesin kaçınması gerektiğini, bu noktada da medyanın büyük bir önem taşıdığını belirtti.

Büyükkılıç, hem Valilik tarafından gerçekleştirilen ERVA Projesi hem de Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ'nin spor etkinlikleriyle bağımlılıkla mücadele noktasında gayret gösterdiklerini kaydetti.

Moderatörlüğünü Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop'un yaptığı panele, gazeteci yazarlar Zafer Şahin, Emin Pazarcı, Melik Yiğitel, Kadir Yıldız ve Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çiftçi konuşmacı olarak katıldı.