Uyuşturucu ile Mücadelede Kararlılık Vurgusu

Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, "Bulunduğumuz yerde uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz. Söz veriyorum, uyuşturucunun kökünü kazıyacağız." dedi.

Karaburun, Palandöken ilçesinde bulunan Selimiye Camisi'ndeki mahalle konağında düzenlediği Huzur Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

Konak girişinde öğrenciler tarafından karşılanan Karaburun, çocuklara hediye verip sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karaburun, burada yaptığı konuşmada, 1 hafta önce göreve başladığını hatırlatarak, tüm ekibiyle 7 gün 24 saat huzur ve güvenlik için sahada olduklarını söyledi.

Polislerin her gün uygulama yaptığını belirten Karaburun, "Sokaklardayız, vatandaşı rahatsız eden ne var, bunları tespit etmeye çalışıyoruz ve bunları ortadan kaldıracağız. Bir günümüz güvenlik yönünden diğer günden daha iyi olsun istiyoruz." dedi.

Karaburun, "UYUMA" uygulamasının uyuşturucuyla mücadelede önemli olduğunu belirterek, "Erzurum'da (UYUMA) bunu yaygınlaştıracağız. Bulunduğumuz yerde uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz. Söz veriyorum, uyuşturucunun kökünü kazıyacağız. Uyuşturucu ile mücadelede en büyük katkı ihbar. Uyuşturucuda ihbar geçen seneye göre yüzde 38 azaldı. İhbar noktasında vatandaşlarımızdan destek bekliyorum." diye konuştu.

Öğrencilere önem verildiğini anlatan Karaburun, "Polislerimiz çocuklarımız için bütün okulların giriş ve çıkış vaktinde oradalar. Çocuklarımızın etrafında gereksiz ve işi olmayan hiç kimseyi istemiyoruz. Kapanana kadar okul çevrelerinden eksik olmayacağız. Parklarda, okul çevrelerinde olduğumuz gibi daha görünür olacağız." ifadelerini kullandı.