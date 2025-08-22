Uyuşturucu ile Mücadelede Başarılarıyla Tanınan Narkotik Köpeği Pars Emekliye Ayrıldı

OSMANİYE İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 2020 - 2025 yılları arasında görev yapan Belçika malinois ırkı narkotik köpeği Pars, üstün başarılara imza attığı 5 yıllık görevinin ardından emekliye ayrıldı.

Görev süresi boyunca birçok başarılı operasyona katılan Pars, hassas burnu sayesinde uyuşturucu madde yakalanmasında önemli rol oynadı. Pars'ın görevde bulunduğu süreçte, 1 ton 874 kilo esrar ve türevleri, 47,49 kilogram metamfetamin, 4,4 kilogram sentetik kannabinoid, 1,14 kilogram eroin, 4 bin 591 adet ecstasy, 3 bin 462 adet sentetik hap ve 220 adet captagon olmak üzere toplam 1,93 ton ve 8 bin 873 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Pars'ın emekliliğe ayrılması dolayısıyla duygu yüklü bir klip hazırlandı. Klipte, başarılı operasyonlardan görüntüler ve ele geçirilen uyuşturucu miktarlarına yer verildi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, sosyal medya hesabından Pars için hazırlanan videoyu, "Pars, Türkiye'nin narkotikle mücadeledeki en özel kahramanlarından biriydi. Onun için görev, sadece bir oyun gibiydi ama aslında bu oyunla nice insanı zehirden ve tehlikeden kurtardı. Bugün emekliye ayrılıyor. Teşekkürler Pars, iyi ki vardın" notuyla paylaştı.

Emniyet Müdürlüğünde polislerle son kez fotoğraf çektirip uğurlanan Pars'ın bakımının, emekliliğinin ardından da Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından üstlenileceği bildirildi.