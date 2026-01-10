Sivas'ta "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" anlatıldı
Sivas Yavuz Selim Ortaokulu'nda düzenlenen programda, 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' kapsamında ailelere uyuşturucu maddelerin zararları ve çocukların sağlıklı gelişimleri için iletişim stratejileri aktarıldı.
Sivas Yavuz Selim Ortaokulu'nda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi personelince ailelere "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" anlatıldı.
Okulun konferans salonunda düzenlenen programda, uyuşturucu maddelerin zararları, gençlerdeki etkileri ve bu konuda ailelerin alabileceği önlemler hakkında bilgi verildi.
Narkotik polisleri tarafından ailelere, çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek için nasıl bir yaklaşım sergilemeleri gerektiği, anne ve babaların çocuklarıyla açık iletişim kurmalarının önemi anlatıldı.
Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel