Uyuşturucu İle İlgili Gözaltı: Hayati Tehlike Taşıyan Mağdura Uyuşturucu Temin Eden Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da, uyuşturucu temin ettiği kişinin yoğun bakıma girmesine neden olduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Temmuz'da uyuşturucu kullanımından dolayı hastaneye kaldırılan, yoğun bakımda komada olan ve hayati tehlikesi devam eden mağdur G.Ç'ye, uyuşturucu madde temin ederek, kullanmasını sağlayan şüpheli G.İ. hakkında resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen G.İ, "uyuşturucu madde temin etme" ve "olası kastla öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından gözaltına alındı.