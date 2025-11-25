Haberler

Uyuşturucu İddiasıyla Silahla Yaralama Olayı: Zanlı Tutuklandı

Güncelleme:
Erzurum'da uyuşturucu sattığını iddia ettiği bir kişiyi bacağından silahla yaralayan şüpheli S.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erzurum'da uyuşturucu sattığını iddia ettiği kişiyi bacağından silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

Aziziye ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde uyuşturucu sattığını öne sürdüğü E.G'yi (36) silahla yaralayan S.K'nin (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

S.K, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Selçuklu Mahallesi'nde 22 Kasım'da S.K, uyuşturucu sattığını öne sürdüğü E.G. ile A.U'ya (34) tabancayla ateş açmış, olayda E.G. bacağından yaralanmıştı.

Polis çalışma sonucu S.K'yi suç aleti tabancayla ikametinde yakalamıştı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
