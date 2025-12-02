Haberler

Uyuşturucu, Hırsızlık ve Silah Suçlarından Aranan Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Adana'da 11 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan A.B, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Adana'da 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu kullanma", "hırsızlık" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanununa Muhalefet" suçlarından 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 3 yıldır aranan A.B'yi yakalamak için geniş kapsamlı araştırma başlattı.

Ekipler, firari hükümlünün merkez Sarıçam ilçesi Göztepe Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti.

Bunun üzerine ekipler, bölgeye giderek hükümlüyü yakaladı.

A.B, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
