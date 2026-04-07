Uyuşturucu hapları kamufle etmek için, 'Afiyet olsun' yazılı folyoyla paketlemişler

UYUŞTURUCU HAPLARI KAMUFLE ETMEK İÇİN, 'AFİYET OLSUN' YAZILI FOLYOYLA PAKETLEMİŞLER

ADANA'da narkotik polisinin uyuşturucu hap üretildiği belirlenen tesise düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. Şüphelilerin, hapları kamufle etmek için paketleri, üzerinde 'Afiyet olsun' ibaresi bulunan folyo ile kapladıkları ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde ıslak mendil üretim tesisi görünümlü bir iş yerinde uyuşturucu hap üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Özel Harekat polisinin de desteğiyle iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, depoda kaçak olarak üretildiği belirlenen 703 bin 43 uyuşturucu hap, 2 bin 259 kilo uyuşturucu hap üretiminde kullanılan etken madde, 3 milyon 999 bin boş kapsül, 40 rulo şeffaf plastik ve folyo ile üretim makinesi ele geçirildi. Depodaki etken maddeden yaklaşık 5 milyon 793 bin uyuşturucu hap üretilebileceği bildirildi.

Bu arada şüphelilerin, ürettikleri uyuşturucu hapların paketlerine, üzerinde 'Afiyet olsun' ibaresi bulunan folyo ile kapladıklarını ortaya çıktı. Şüphelilerin, böylelikle uyuşturucu hapları kamufle etmek için ıslak mendil paketine benzetmeye çalıştıkları saptandı. Emniyete götürülen şüphelilerden A.B. (42) ve İ.S. (45), sorgularında, iş yerini bir süre önce devren kiralık olarak tuttuklarını, başta ıslak mendil üretimi yapmak için işe başladıklarını daha sonra uyuşturucu üretmeye başladıklarını, bırakmak istediklerini ancak bırakamadıklarını öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.B. ve İ.S.'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı