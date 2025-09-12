Uyuşturucu Etkisi Altındaki Kadın Bıçakla Polise Saldırdı

Haberler

Avcılar'da uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen bir kadın, elindeki bıçakla çevresindekileri tehdit etti ve polise saldırarak bacağından vuruldu. Olay, sağlık ekiplerinin ulaşamadığı sırada gerçekleşti ve kadın hastaneye kaldırıldı.

AVCILAR'da uyuşturucunun etkisinde olduğu öne sürülen kadın, kendisine ve çevresine bıçakla zarar verdi. Kendisini ikna etmeye çalışan polise de bıçakla saldıran kadın, bacağından vuruldu. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarından Cihangir Mahallesi Sandal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kardeşiyle aynı evde yaşayan S.Ö., evde bulunanları tehdit edip, elindeki bıçakla saldırmak istedi. Daha sonra göğsünden hafif biçimde kendisini yaralayan kadın için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Sevk edilen sağlık görevlileri bıçaklı S.Ö.'ye kapı kilitli olduğu için ulaşamayarak polisi bekledi. Sevk edilen polisler kadını elindeki bıçağı bırakarak, kapıyı açması için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Elindeki bıçakla kapıya kadar gelen, polislere hakaret eden S.Ö.'yü ikna edemeyen polis, birkaç kez göz yaşartıcı gaz sıktı. Kapıdaki camı kıran polisin elini uzatarak içeriden girmesini önlemek istemesi üzerine görevliye bıçakla saldırmak isteyen kadın, polis tarafından tabanca ile bacağından vurularak yakalandı. Ambulansa alınan ve burada ilk müdahalesi yapılan S.Ö., Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
